Italiaans modehuis Salvatore Ferragamo past na 95 jaar zijn naam aan

Zelf zal de oprichter de naamsverandering niet meer meemaken want Salvatore overleed al in 1960. Het bedrijf ging daarna over naar zijn echtgenote Wanda en de kinderen van het koppel. Vandaag zwaait hun vijfde zoon er de plak, met nog 65 procent van de aandelen in handen, aan het hoofd staat CEO Marco Gobbetti.

Het was ook die laatste die samen met grafisch ontwerper Peter Saville het logo onder handen nam. “Het huis Ferragamo heeft een enorm rijke geschiedenis”, aldus Gobetti. “Het is een schat die we koesteren. Het nieuwe logo is een combinatie van de historiek van Ferragamo en onze visie op de toekomst. Zeg er nooit zomaar ‘een logo’ tegen, het is een nieuw hoofdstuk dat op het punt staat geschreven te worden. Het zal de toekomst omlijsten en zelfs de koers bepalen.”

De vele fans van het Italiaanse huis, dat vooral bekend staat om hun klassieke lederwaren, reageren verdeeld op de aanpassingen. “We spraken al langer over Ferragamo dus eigenlijk verandert er niets”, zegt de ene. “Jammer dat het merk afscheid neemt van de oprichter, hij was een genie”, klinkt het bij de andere.

De CEO is in ieder geval niet aan zijn proefstuk toe. Eerder was hij aan de slag bij Bottega Veneta, Moschino, Givenchy en Burberry. Ook het Britse modehuis, bekend om zijn klassieke ruit, kreeg onder zijn beleid een make-over.