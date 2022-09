OPROEP. Heb jij al een échte koude winter in huis gekend?

Bibber je nu al bij het idee dat de verwarming deze winter best een graadje lager wordt gezet? Klein bier in vergelijking met de winters van vroeger, lang voor thermostaten en dubbele beglazing ons warm hielden. Wij zoeken lezers die kunnen getuigen over die échte kou van vroeger.

De thermostaat ‘maar’ op 19 graden zetten, verwarmen op pellets in plaats van gas, een extra kersenpitkussentje in de zetel,…grote kans dat wie voor 1980 is geboren gniffelt bij de ‘ijskoude’ winter waarvoor nu al wekenlang wordt gewaarschuwd.

Wij zijn op Limburgers die kunnen vertellen over échte kou in huis, lang voor een centraal geregelde thermostaat het hele huis warm hield. Stonden bij jou vroeger elke ochtend de ijsbloemen op het raam? Moest je bij min vijf graden naar buiten richting het kleinste kamertje? Vroor jouw achterste nog net niet vast aan de wc-bril? Vertel ons over de echte koude winters in huis via onderstaand antwoordformulier.