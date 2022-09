“I prefer not to speak”: José Mourinho legt iedereen het zwijgen op in nieuwste videoclip van rapper Stormzy

Mel Made me do it. Dat is de titel van de nieuwste worp van rapper Stormzy. De videoclip werd van donderdag op vrijdag gelanceerd via Youtube en behaalde er vijftien uur later al bijna 1 miljoen hits. In de meer dan tien minuten durende clip duiken héél wat beroemdheden en sporters op. Louis Theroux, Usain Bolt, Dina Asher-Smith, Jonathan Ross… maar de meest opvallende rol is weggelegd voor José Mourinho. De flamboyante Portugese voetbalcoach duikt op met het vingertje op de mond en de bekende quote “I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble - Ik verkies om niet te spreken, want als ik spreek kom ik grote problemen.” Die uitspraak deed Mourinho als coach van Chelsea na een verloren match tegen Aston Villa waarin hij zich boos maakte op de wedstrijdleiding.

Mourinho deed het bewuste vinger-op-de-mond-gebaar al eens naar de Liverpool-fans tijdens de League Cup-finale in 2005 en na een overwinning tegen Tottenham.