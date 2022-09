Sint-Trudoziekenhuis trakteert medewerkers op Truiense fruittaarten

Tijdens ‘De Week van het Werkgeluk’ heeft het Sint-Trudoziekehuis alle medewerkers getrakteerd op een stukje lekkere fruittaart. Het werkgeluk in het ziekenhuis komt elke dag door mensen met de best mogelijke zorgen te omringen.

Uit een eerdere bevraging bij de collega’s, blijkt ook de familiale werksfeer in het ziekenhuis een heel belangrijke factor te zijn. Daarvoor doet het ziekenhuis ook graag een inspanning: “In deze week van het werkgeluk hebben we extra aandacht voor mekaar en zijn we kwistig met complimentjes. Ook een stukje lekkere fruitvlaai is een klein geluk om goedgemutst de dag door te komen. Mijn persoonlijk werkgeluk zit er vandaag dan ook in om blije gezichten te zien, als we de taarten aan onze collega’s overhandigen en ook te genieten van mijn dagelijkse portie fruit”, zegt Evelien Kempeneers, medewerker communicatie Sint-Trudo.