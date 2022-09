Geen uitbreiding mogelijk door stikstofakkoord, melkgeitenboer uit Riemst breidt assortiment uit om te overleven

Riemst

Een melkgeitenboer uit Membruggen bij Riemst diversifieert omdat uitbreiden niet meer mag door de opgelegde stikstofnormen. 500 melkgeiten is de limiet en dat is niet rendabel. Daarom organiseren José en Sara rondleidingen en verkopen ze geitenkaas, geitenijs en geitenzeep. Het maakt het kleine bedrijf net rendabel, maar vooral leefbaar. Voorlopig toch. Want voor elke landbouwer is het bang afwachten wat de volgende ronde van milieuvergunningen brengt.