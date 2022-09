Vrachtwagenchauffeur riskeert 1 jaar cel voor vervalsen van vrachtbrieven

De man zou in de schulden geraakt zijn door een alcoholverslaving en een vechtscheiding. Om zijn financiële put te dichten bedacht hij een handeltje om extra geld binnen te krijgen. Daarvoor lichtte hij volgens de procureur zijn eigen werkgever, waar hij al tien jaar bij in dienst was, op.

30 valse vrachtbrieven

Uiteindelijk werd de Nederlander op 9 juni 2020 op heterdaad betrapt toen een medewerker zijn handelingen bij het laden van zijn vrachtwagen verdacht vond. “Hij ruilde de vrachtbrieven die hij aan het onthaal ontving in voor valse exemplaren zodat hij meer goederen kon opladen dan voorzien”, aldus de raadsman van de bestolen firma. “Zo mocht hij slechts 24 ton laden, maar gaf hij een brief af waarop stond dat hij 28 ton moest vervoeren. In de namiddag kwam hij nog eens terug en laadde hij opnieuw 28 ton terwijl hij op zijn vrachtbrief slechts 22 ton had staan”, aldus de advocaat van de voormalige werkgever. Om de diefstallen niet te laten opmerken, zou de man zijn vrachtwagen telkens fout op de weegbrug geparkeerd hebben bij het wegrijden.

De politie werd verwittigd en in zijn vrachtwagen vonden de speurders dertig vervalste vrachtbrieven. Uit nazicht van de boekhouding zou de man volgens zijn werkgever voor ruim 166 ton aan goederen hebben gestolen, goed voor een waarde van een kleine 50.000 euro. Dit geld vragen zij nu terug aan de hand van een schadeclaim.

Een jaar cel

De Nederlander bekende meteen de feiten aan de politie en stelde al een jaar met zijn handeltje bezig te zijn. Later trok hij die verklaringen tijdens een officieel verhoor weer in en zei hij dat hij het eenmaal wilde proberen en de pech had meteen te zijn betrapt. “Of de politie dan liegt? Dat heb ik niet gezegd”, zo sprak de man vrijdagochtend in raadsels voor de Tongerse rechter. “Er zijn 30 valse bonnen in mijn vrachtwagen gevonden, dat zegt toch genoeg”, zo klonk het onduidelijk.

De procureur vraagt voor de man een celstraf van een jaar of een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 400 euro. Zijn raadsman betwist de feiten op de dag waarop de Nederlander betrapt werd niet, maar ontkent dat zijn cliënt al langer bezig was. Verder trekt hij ook de berekening van de schadevergoeding in twijfel. “Op wat is dat gebaseerd? Ik vind nergens stukken terug om dat bedrag te staven”, klonk het. Zijn advocaat vraagt een probatieopschorting.

Vonnis volgt op 17 oktober.