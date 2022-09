Wie wordt dé ploeg van Hechtel-Eksel? “Voor beide teams is dit de match van het jaar”

Eksel-Hechtel. Dat is zaterdag dé blikvanger in eerste provinciale. De derby tussen beide clubs, die mekaar vijf seizoenen geleden voor het laatst in competitieverband troffen… in derde provinciale, is dan ook onze Match van het Weekend, die rechtstreeks te volgen is (met livebeelden) op onze website www.hbvl.be. “In de kleedkamer voelde je de spanning de laatste weken toenemen voor deze match van het jaar”, zeggen ex-ploegmaats Thomas Beyen en Andreas Elia.