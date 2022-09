LEES OOK. Oefenmatch van KRC Genk tegen Eupen afgelast

KRC Genk was van plan om op vrijdagmiddag een oefenpartij te spelen tegen AS Eupen, de ploeg van de Genkse ex-coach Bernd Storck. Die werd echter in extremis afgelast wegens een tekort aan inzetbare spelers. De oefenpot werd vervangen door een ochtendloop, gevolgd door een teambuildingactiviteit: lasershooten. (rco)

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx