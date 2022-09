Parcours voor WK-wegrit van volgend jaar in Schotland bekendgemaakt

De internationale wielerunie UCI heeft vrijdag het parcours bekendgemaakt voor de WK-wegrit van volgend jaar in Schotland. Vanuit hoofdstad Edinburgh vertrekken de renners op zondag 6 augustus voor een wedstrijd over 277,6 km. De streep ligt in Glasgow na tien rondjes over een lokaal circuit. In totaal moeten ze 3.167 hoogtemeters overwinnen.

De wegrit voor vrouwen (elite en U23), op 13 augustus, begint aan Loch Lomond en gaat over 62,6 km richting Glasgow, waar zes rondjes wachten. Zij leggen 157,4 km af met daarin 1.930 hoogtemeters. De mannen beloften volgen hetzelfde traject maar draaien zeven rondjes (171,8 km en 2.123 hoogtemeters).

Het 14,4 km lange lokale circuit omvat in de eerste kilomter een aantal korte klimmetjes voor punchers (in totaal 193 meter klimmen per ronde) en gaat daarna licht bergaf richting streep op George Square.

De junioren rijden hun wedstrijden volledig op het circuit in Glasgow: negen rondjes (129,6 km) voor de jongens en vijf rondjes (72 km) voor de meisjes.

De UCI organiseert volgend jaar in augustus een ‘super-WK’ in Schotland met heel wat wedstrijden in verschillende disciplines op een handvol dagen.