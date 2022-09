Helmut Lotti goes hardrock: zo hoorde u de zanger nog nooit

De digitale rockzender Willy pakt aan de vooravond van z’n derde verjaardag uit met de Willy 1000, een lijst met de favoriete rockplaten van de luisteraars. Ook Helmut Lotti werd gevraagd welk nummer niet mag ontbreken en hij koos Run to the hills van Iron Maiden.

“Mijn broer Johan is hardrockfanaat en draaide het album The number of the beast van Iron Maiden vroeger plat”, vertelt Lotti. “Run to the hills was mijn favoriet. Op een dag was ik dat nummer aan het meezingen toen mijn vader plots binnenkwam. Hij stond aan de grond genageld en zei: Amai, gij kunt zingen. Dat was de eerste keer dat ik een compliment kreeg van mijn vader over mijn zang.”

Voor de gelegenheid waagt de tenor zich opnieuw aan het lied. Make-over incluis, want tijdens de performance ruilt Lotti zijn klassieke kostuum voor een zwarte shirt en lederen broek.

(lees verder onder de video)

Luisteraars kunnen nog tot 28 september stemmen op de Willy 1000. “Behalve op Bohemian rhapsody van Queen”, zegt Willy-dj Wim Oosterlinck. “In andere lijsten staat dat altijd op één, maar bij ons komt het er niet in. Dit wordt de enige lijst zonder Bohemian rhapsody.” Van 30 september tot 7 oktober wordt de Willy 1000 integraal gedraaid.(dvg)