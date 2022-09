Robrecht en Korneel Douven, T2 en T1 van Pelt: “Onze meningen over de opstelling en het tactisch plan verschillen wel eens, maar dat geeft niets.” — © Dick Demey

De gebroeders Korneel (T1) en Robrecht Douven (T2) hebben dit seizoen de leiding over het team van Sporting Pelt in de BENE-League. Zaterdagavond hebben ze beiden maar één doel voor ogen: “We willen voor het eerst in de clubgeschiedenis winnen van Bocholt.” U kunt de derby rechtstreeks volgen met livebeelden op onze website: www.hbvl.be.