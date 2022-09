Na grondige restauratie wordt Ruef-orgel vanaf zondag weer bespeeld in Genoelselderen

Het orgel in de Sint-Martinuskerk van Genoelselderen werd volgens de gemeentelijke cultuurdienst van Riemst gebouwd in 1872 en is dus precies 150 jaar jong. Het is van de hand van orgelbouwer Theodoor Ruef, die in de voetstappen trad van zijn vader Frederic, die op zijn beurt een leerling was van onder meer de beroemde orgelbouwer Arnold Clerinx. Vader Ruef was van Duitse origine en vestigde zich halfweg de negentiende eeuw in Sint-Truiden. “Net als het orgel in Genoelselderen zijn er meerdere orgels in de streek uit het Ruef-atelier, onder meer het orgel van Membruggen”, weet Bert Vossen van mede-organisator de Orgelvrienden-Riemst.

Authentieke klank

In de loop van de geschiedenis onderging het éénklavierig orgel van de Sint-Martinuskerk meerdere herstellingen. “Ook vorig jaar gebeurde dat door het gespecialiseerde bedrijf Nagels uit Kozen-Nieuwerkerken. Het was een grondige restauratie waardoor de mooie, authentieke klank van het orgel met z’n tien registers weer te horen zal zijn”, aldus Vossen.

Het ‘inspeelconcert’ van het Ruef-orgel van Genoelselderen vindt plaats zondag 25 september om 15 uur. Aan de toetsen zit Luc Ponet organist-titularis van de basiliek van Tongeren en orgeldocent aan Leuven University College of Arts. Hij is ook stadsorganist van Leuven en artistiek directeur van de Bach Academie Alden Biesen. Ponet begeleidt de veelzijdige muzikant Peter Merckx die met zijn klarinet Joodse klezmermuziek zal brengen.

(Eddy Vandoren)

Info en kaarten: Dienst Vrije Tijd, Villa Neven, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst - 012 440370: