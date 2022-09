Kersvers wereldkampioen wielrennen bij de beloften werd vorig jaar nog uit de Ronde van Vlaanderen gezet

Yevgeniy Fedorov is de nieuwe wereldkampioen wielrennen bij de beloften. De 22-jarige Kazach doet bij wielerliefhebbers allicht een belletje rinkelen want hij rijdt eigenlijk al twee seizoenen als prof bij Astana. Zo stond hij vorig jaar tijdens de Ronde van Vlaanderen even in het middelpunt van de belangstelling nadat hij uit koers werd gezet na een robbertje vechten op de fiets met onze landgenoot Otto Vergaerde (herbekijk de beelden hieronder).