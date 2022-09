Gedenkteken voor gerepatrieerde gesneuvelden uit WO II

“In 2019 ontving de gemeente een mail van het War Heritage Institute voor de aanvraag van ‘40 - 45 Pro Patria’ herdenkingsplaatjes voor de gerepatrieerde gesneuvelden uit Heers”, zegt Elie Missotten, coördinator van de werkgroep WO II Groot-Heers. “De bedoeling hiervan is dat deze graven nooit zouden verdwijnen. Ik heb toen contact opgenomen met het WHI en de namen van de 12 gerepatrieerden doorgegeven. Door corona is de herdenking een tijdje uitgesteld. Intussen zijn de plaatjes overal geplaatst op de graven van de gerepatrieerden.”

Eerbetoon

De herdenking vond vorige week plaats op het kerkhof in het centrum van Heers. “Aan het graf van Karel Vervoir hielden we een sereen eerbetoon, samen met het gemeentebestuur, de basisscholen en de oud-strijdersverenigingen van Heers, Bovelingen en Opheers”, zegt Elie. “Karel Vervoir sneuvelde op 27 mei 1940 in Lombardsijde, een paar uur voor de wapens werden neergelegd. Hij werd eerst begraven in Lombardsijde en later, op 23 juni 1947, op het kerkhof van Heers herbegraven. Om Karel en de andere gerepatrieerde gesneuvelden niet te vergeten, plaatsten we op hun graf een gedenkplaatje met opschrift ‘Pro Patria’, ofwel ‘Voor het vaderland’. Zij gaven hun leven voor ons vaderland en onze vrijheid.”

Grafrede

Burgemeester Kristof Pirard en de leerlingen van het zesde leerjaar van basisscholen Kers & Pit Heers en De Bilter legden bloemen neer bij het graf van Vervoir. De kinderen lazen zelfs de grafrede voor die burgemeester Jozef Roppe in 1947 had geschreven. “En tijdens de lessen van het vak levensbeschouwing werkten onze leerlingen rond vrede”, vertelt directeur Ingrid Vangrootloon van basisschool De Bilter. “Ze maakten knutselwerkjes met het vredesteken en vredesboodschappen. Die hebben we aan het kerkhof opgehangen. De zesdejaars lazen hier ook een gedicht voor met als grote boodschap: nooit oorlog, altijd vrede.” (frmi)