Gemeente Diepenbeek informeert ondernemersclub over masterplan

Afgelopen dinsdag verzamelden de leden van Ondernemersclub Diepenbeek in de theaterzaal van het Gemeenschapscentrum De Plak. Het gemeentebestuur en experten van POM Limburg kwamen er uitleg geven over het Masterplan Campus Diepenbeek.

Tientallen lokale ondernemers uit Diepenbeek volgden een interessante uiteenzetting van burgemeester Rik Kriekels en expert Ruimtelijke ordening van POM Limburg Stijn Vercampt over de werking van de gemeente én het Masterplan Campus Diepenbeek. Tegen 2030 moet deze campus de gemeente op de kaart zetten op het vlak van innovatie in de zorg en de bouw. Leden van ondernemersclub Diepenbeek konden achteraf vragen stellen over wat deze uitbreiding betekent voor het lokale ondernemerschap. Nadien was er uiteraard tijd voor een gezellige babbel in cafetaria De Poos. Ondernemersclub Diepenbeek wordt ondersteund door Voka - KvK Limburg.