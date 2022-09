Kinderen met autisme bloeien open bij Husdinio Fight Acadamy in Heusden-Zolder

Akin, voorzitter en coach van de club, vertelt trots over de activiteiten en resultaten die de club tot op heden heeft verwezenlijkt. Van het organiseren van liefdadigheidswerk, sportkampen tot het helpen van ouders met kinderen met een mentale of fysieke beperking.B.T. een kind met autisme, had altijd moeilijkheden om tussen normale kinderen activiteiten uit te oefenen. Akin startte eerst met enkele privélessen en een voorbereiding om nadien in groep samen te trainen.Ondertussen 2 jaar verder is het verschil enorm. B.T. werd meteen goed opgenomen in de groep. Zeker wanneer je weet dat hij eerst niet wou komen. Zijn moeder laat weten dat zijn verantwoordelijksgevoel en zijn zelfvertrouwen op drukke plaatsen enorm verbeterd is.Steeds meer kansarme kinderen komen trainen bij Husdinio Fight Acadamy. Hier staat vandaag helaas nog een limiet op omwille van de beperkte sponsoring en het uitblijven van subsidies. Je kan Husdinio Fight Acadamy volgen via Instagram.