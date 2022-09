Landelijke gilde Alken is 125 jaar jong

In september 1897 werd in Alken een Boerengilde, nu Landelijke Gilde genoemd, gesticht. Het jubileum Landelijke Gilde 125 jaar, vermoedelijk de oudste vereniging van Alken, moet gevierd worden.

Begin september startte de Landelijke Gilde de vieringen van haar jubileum met een herdenkingsmis voor de overleden leden, gevolgd door een academische zitting met receptie en muzikaal opgeluisterd door Olivia Thijssen.Een week later werd een sneukel-fietstocht georganiseerd onder het thema "Zo was Alleke, zo is Alken". Hierbij werd het Alkens museum, een modern fruitbedrijf en melkveebedrijf met hoeve-ijs bezocht. Bedoeling was om het verschil tussen vroeger en nu aan te tonen.De vieringen werden afgesloten met een barbecue voor 150 deelnemers met muzikale opluistering door de Gebroeders Briers.