250 deelnemers op Sport-G-Mee op campus de helix

Op woensdag 7 september vond, na 2 jaar stilte omwille van de gekende redenen, voor de 7de maal de regionale G-Sportdag ‘Sport-G-Mee’ plaats in sportcomplex De Helix in Maasmechelen. G-sport biedt personen met een mentale of fysieke beperking de mogelijkheid om te sporten met het oog op welzijn en integratie.

Het doel van deze sportdag is enerzijds de banden tussen G-Sport Vlaanderenclub Veerkracht, in casu vzw ’t Veer, en andere regionale organisaties te versterken en anderzijds de deelnemers kennis te laten maken met bekende en minder bekende, laagdrempelige sporttakken die passen binnen hun mogelijkheden. Sport-G-Mee is op Sportcampus de Helix kunnen doorgaan door het partnerschap van campus de helix en de gemeente Maasmechelen. Dit heeft als voordeel dat de meeste activiteiten centraal, al dan niet overdekt, op het domein kunnen plaatsvinden waardoor het gevoel van gezellige drukte iets dichterbij komt; vanop de parking vertrokken bussen richting de 3 externe activiteiten, namelijk bowling (Bowling Admiraal), paardrijden (De Meander in Dilsen-Stokkem) en padel (LIMA Tennis en Padel). Op de sportcampus konden de deelnemers genieten van krolf, een opblaasbaar hindernissenparcours met gladiatorarena, bambooing, petanque en kubb, een interactieve wand, g-karate, boksen, een behendigheidsparcours, djembé en archery tag. Tevens behoorde een leuke wandeling tot de mogelijkheden.Tijdens deze editie waren 250 deelnemers van 13 verschillende organisaties aanwezig. Ze starten 's morgens met een tasje koffie en een koffiekoek en als afsluiting werden ze beloond met een goodie bagvol leuke gadgets.Sinds enkele jaren draagt ook Olympiër, mountainbiker en bekende Maasmechelaar Jens Schuermans Sport-G-Mee een warm hart toe!‘ZIJN’ van Gers Pardoel is sinds de 2de editie het officiële themalied. Tijdens deze sportdag werd dit liedje gebracht door muziekgroep ‘Deftig Heftig’, een samenwerking van activiteitencentra Locomotief en De Start.Of zoals Gers Pardoel in ‘Zijn’ aangeeft: Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn, het maakt niet uit wat je doet, ja kan alles doen,zolang je maar, jezelf was, jezelf bent, jezelf blijft,voor altijd.