Samana Hechtel gaat op bezoek in Natuurhulpcentrum

Op woensdag 21 september onder een stralend herfstzonnetje vertrok Samana Hechtel met 81 deelnemers, verdeeld over twee bussen, waarvan 1 liftbus, naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.

Ze werden er hartelijk ontvangen door verschillende vrijwilligers met een lekkere tas en een heerlijk stuk Limburgse vlaai. Daarna was er een filmvoorstelling over het ontstaan en de werking van het Natuurhulpcentrum. Samen met een deskundige gids konden ze een blik achter schermen nemen tijdens een rondleiding in het opvangcentrum. Momenteel worden er verschillende dieren opgevangen uit Oekraïne.De dag werd afgesloten in Zutendaal met een lekkere warme maaltijd en een bezoekje aan de Mariagrot.