Hommage aan The Beatles en Brel ten voordele van Añañau in Peru

Jos Bosch is de bezielende kracht achter de Genkse vzw Qué bonito die het werk van dochter Ellen in de omgeving van Cuzco in Peru ondersteunt, een onderwijsproject dat kansen biedt aan inheemse kinderen in de bergen.Music@theCasino was een traditie, een evenement dat deze vzw jaarlijks opzette: een schitterende muzikale avond gelardeerd met hapjes, in het Casino Modern in Waterschei. Na twee geannuleerde edities wegens corona, is er dit jaar opnieuw een leuk dubbelconcert op zaterdag 22 oktober vanaf 18 uur.Filip Jordens en zijn kwartet geven een ‘Hommage à Brel’ ten beste, een meesterlijke ode aan de Belgische grootmeester van het Franse chanson en John Joris&Jonathan brengen een selectie uit het alom gekende repertoire van de Beatles.Voor de voorstelling en tijdens de pauze zijn de eetstanden open: een authentiek Peruaans buffet. Je kan dan de fototentoonstelling van Yvonne en Freddy Knippenberg bezoeken en wordt er wijn en Limburgs streekbier gedegusteerd.En de opbrengst? Die gaat naar Ellen en haar team in Peru. Añañau begeleidt kansarme inheemse kinderen en zorgt ervoor dat ze dezelfde kansen krijgen als anderen en toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs.