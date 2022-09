Oppenheimers halen alpenhoorn terug boven voor Oktoberfeest

“Het is helemaal iets anders dan wat ik gewoon ben om te spelen”, zegt Filip. “Normaal speel ik cornet in BrassBand Zuid-Limburg (die een eerste eigen concert geeft op zaterdag 8 oktober), een heel ander mondstuk en manier van spelen. Maar ik ga met plezier de uitdaging aan om iets te spelen op dit mooie en typische Alpeninstrument.”.Op zondag 2 oktober veranderen de Oppenheimers het Parochiaal Centrum van Velm in een gezellige ‘oktoberfest biergarten’. Voor de muziek hebben ze een rasechte Limburgse Blaaskapel uitgenodigd. De Jekerländers uit Kanne zullen op hun Oktoberfeest de aftrap geven en zo instant de Tirolersfeer brengen. Uiteraard brengen De Oppenheimers zelf hun mooiste deuntjes. Afsluiten doen ze met De Belgische Tirolers. Deze groep uit eigen land staat garant voor ambiance en plezier. Gesteund op het duo Johann en Marc (de Lustige floessers) brengt deze Tirolerband een ruim repertoire aan plezante dansmuziek.Natuurlijk zal je hun befaamde halve liters kunnen nuttigen in de al even bekende Oppenheimer 1/2 liter pot. De keuken zorgt voor lekkere en authentieke bratwurst, bokes met spek of een lekker stukje appeltaart. Zoals steeds is de ingang gratis, de deuren openen om 12 uur.