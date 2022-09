Domino Genenbos bezoekt tentoonstelling Charles Wellens in Lummen

Naar aanleiding van het project Kunstkuur dat ze in Domino Genenbos de komende 3 schooljaren uitvoeren bezochten de leerlingen van het 6de leerjaar, de tentoonstelling van Charles Wellens in het gemeentehuis van Lummen.

De zesdejaars kregen uitleg over het leven en de werken van de kunstenaar. De kinderen luisterden geboeid naar de uiteenzetting. Ze keken vol bewondering hoe Charles zijn werken heeft geschilderd en getekend. Het was een leerrijke ontmoeting met het leven van een bekende schilder die in Lummen leefde tot 1958.