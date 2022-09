‘Referendum over de Nederlandse annexatie van Rusland’: satirische video van Arjan Lubach gaat viraal

De Nederlandse tv-presentator Arjan Lubach heeft opnieuw een virale video te pakken met een filmpje dat hij met De Avondshow maakte over de Russische referenda in Oekraïne. Het filmpje, waarin hij voorstelt dat Nederland Rusland annexeert, werd op sociale media al meer dan een miljoen keer bekeken.

“Geachte inwoners van de Russische federatie. Van 23 tot 27 september is het zover. Het referendum waarin jullie mogen stemmen of jullie geannexeerd willen worden door Nederland.” Met die boodschap begint Lubach in De Avondshow zijn oproep aan de Russen. Hij reageert daarmee op de aankondiging dat Rusland in vier verschillende Oekraïense regio’s een referendum organiseert over de toetreding tot Rusland. De presentator redeneert als volgt: “Hij (Poetin, red.) organiseert een referendum in een land dat niet van hem is. Dat kan niet. Als dat wel kan, dan kunnen wij dat ook.”

En dus maakte hij een filmpje, volledig in het Russisch (met ondertiteling), waarin hij de Russen oproept om ‘voor’ te stemmen in het referendum. Daarbij geeft hij tal van redenen waarom de Russen zouden moeten toetreden tot Nederland. Zo verwijst hij naar historische banden tussen de Nederlandse koning en een Russische tsaar en toont hij een beeld van koning Willem-Alexander die een pintje drinkt met president Poetin, een foto die tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014 gemaakt werd. Hij haalt ook aan dat de dochter van de Russische president jarenlang in Nederland woonde en vergelijkt de vorm van de wijnvlek op het hoofd van Gorbatsjov met de landsgrenzen van Nederland.

Op sociale media wordt het filmpje gretig gedeeld. Ook dankzij de tweet van RTL-journalist Olaf Koens. Zijn tweet werd al meer dan 1,2 miljoen keer bekeken.

