Een strakke buik zonder te sporten? Intrekken en diep ademhalen volstaat volgens TikTok-trend

Niets mis met vrolijke vetrolletjes. En toch dromen velen onder ons van een platte buik. Misschien wil je er altijd strak bijlopen, misschien heb je een speciale gelegenheid voor de boeg ... redenen genoeg. Maar sporten is niet aan iedereen besteed. En zonder fitness geen gespierde buik, toch? Think again.

Stomach vacuum, trending op TikTok, belooft een strakke buik zonder te sporten. De naam doet denken aan een tellsell-aparaat, maar schijn bedriegt. De techniek is simpelweg een ademhalingsoefening die vaak wordt gebruikt in yoga- en pilateslessen. Inademen, uitademen en vasthouden. Moeilijker is het niet.

Stomach vacuum

Klinkt simpel, maar uiteraard moet je op een bepaalde manier ademhalen als je wilt dat de stomach vacuum z’n werk doet. Wij leggen je uit hoe.

1. Begin met het zoeken van een positie die voor jou goed voelt. Al zittend, met je handen op je dijen bijvoorbeeld. Of op je rug gelegen, met de handen op de buik. Of zelfs op handen en knieën, mocht dat voor jou makkelijker zijn.

2. Adem diep in terwijl je je buik laat meebewegen. Denk aan je buik als een ballonnetje dat volledig opgeblazen moet zijn.

3. Adem diep uit. Probeer als het ware om je navel zo dicht mogelijk bij je rug te brengen. Houd dit vijftien seconden aan (na verloop kan je beginnen opbouwen naar een minuut).

4. Adem opnieuw diep in en blaas je buik op, adem dan diep uit via je mond.

Meer is het niet. Voor een optimaal resultaat zou je de oefening best uitvoeren ’s ochtends voor het ontbijt of enkele uren nadat je hebt gegeten. Wie last heeft van maag- en darmklachten, vraagt best eerst raad aan z’n dokter.