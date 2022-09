Kaartbetalingen mogelijk verstoord in nacht van zondag op maandag

In de nacht van zondag op maandag zal betaalnetbeheerder Worldline onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op het elektronische betaalnetwerk. Daardoor kan er van 00.30 uur tot 4.30 uur hinder zijn, zo kondigt Worldline vrijdag aan.

Tijdens de interventie is het mogelijk dat sommige elektronische betalingen met internationale betaalkaarten (Maestro, Mastercard, Mastercard Debit, Visa, Visa Debit, JCB, UPI, Diners en American Express) niet kunnen worden uitgevoerd in fysieke winkels, online shops en tankstations in België. Bancontact-betalingen en -afhalingen aan geldautomaten blijven wel mogelijk, aldus Worldline.