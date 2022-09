Binnenkort apenpokkenvaccin voor alle mannen die seks hebben met meerdere mannen

De groep die zich kan laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus, wordt uitgebreid. Binnenkort kunnen alle mannen die seks hebben met meer dan één man en daardoor een hoger risico lopen, zich laten vaccineren in een vaccinatiecentrum. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Tot nu toe kwamen enkel een aantal prioritaire groepen in aanmerking, samen met mannen die seks hebben met mannen én in het voorbije jaar minstens één seksueel overdraagbare aandoening hebben gehad. Er was ook een verwijsbrief van een arts nodig.

De vaccinatiecampagne wordt nu verruimd. Dat kan onder meer dankzij 1.500 extra dosissen uit Nederland. In het vierde kwartaal wordt ook nog de bijkomende bestelling van 30 000 dosissen verwacht.

De verwijsbrief vervalt. In de loop van volgende week zullen de deelstaten communiceren hoe en vanaf wanneer de betrokken mannen een afspraak kunnen maken bij een vaccinatiecentrum.

Op 19 september waren er in België 757 bevestigde gevallen van apenpokken.