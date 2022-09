Als je een té goede imitator van Lady Gaga bent, dan gebeurt dit

“I’m a drag queen”, roept Jean, eens die doorheeft dat men denkt dat ze de echte Lady Gaga is. In de virale video van het incident zie je het moment dat de security-agent het misverstand eindelijk doorheeft, en dan lijkt te beseffen dat hij geen idee heeft waar de échte Gaga is in het uitgestrekte stadion waar het concert doorging. Om eerlijk te zijn, zet Jean een behoorlijk goed Gaga-gezicht op.

“Een paar mensen kwamen naar me toe voor foto’s, omdat ik in drag zit, dat is volkomen normaal. Maar aan het einde van de show werd de menigte enorm”, vertelde Jean aan NBC News over het incident. “Plots zag ik zes bewakers bij me. Ik verloor mijn vrienden en ik raakte in paniek. Ik weet zeker dat dit is hoe Lady Gaga zich altijd voelt.”