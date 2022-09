Beelden tonen zware uitslaande brand aan Centraal Station

In de Vestingstraat, in de omgeving van het Centraal Station in Antwerpen, is vrijdag een uitslaande brand ontstaan. “Hou ramen en deuren gesloten en hou de omgeving vrij voor de hulpdiensten”, roepen brandweer en politie op.

Brandweer Zone Antwerpen, de Antwerpse politie en de hulpdiensten rukten vrijdagochtend massaal uit naar de Vestingstraat. “We hebben deze ochtend om 5u44 een oproep gekregen dat er een uitslaande brand was in een ingesloten pand dat achter verschillende woningen ligt. De oproep kwam binnen als dakbrand, maar escaleerde snel naar een volledige woningbrand”, aldus Marie De Clercq, woordvoerder van Brandweer Zone Antwerpen.

De brandweer probeert het vuur te blussen, maar dat verloopt moeizaam omdat het pand volledig ingesloten is door andere bebouwing. De Pelikaanstraat en de Vestingstraat zijn volledig afgesloten voor alle verkeer, de Diamantwijk is moeilijk bereikbaar. Ook de in- en uitgangen aan het Centraal Station zijn afgesloten in de Pelikaanstraat.

Een getuige beschrijft wat er gebeurde.

De brandweer blijft ondertussen ter plaatse tot de rook weg is. “Het was een complexe brand om te blussen, daarom dat er ook veel middelen zijn gevraagd. We zijn hier met verschillende ploegen aanwezig om de afhandeling van het incident zo goed mogelijk te laten verlopen”, aldus de woordvoerdster.

Er werd ook een BE-Alert verstuurd. “Vermijd de omgeving. Sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit”. Ook het Antwerp World Diamond Center roept alle werknemers vrijdag op om tot nader bericht niet naar kantoor te komen.

