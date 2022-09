Russisch kind neemt huilend afscheid wanneer gemobiliseerde papa naar front vertrekt

Vladimir Poetin kondigde afgelopen week een “gedeeltelijke mobilisatie” af, waardoor 300.000 reservisten met militaire ervaring opgeroepen worden om het tij in Oekraïne te keren. De aankondiging veroorzaakt hevige protesten in het land en talloze jonge mensen nemen de benen naar het buitenland. Maar in tal van regio’s wordt de gedeeltelijke mobilisatie al geïmplementeerd en worden soldaten op bussen gezet om te gaan vechten. Dat leidt tot hartverscheurende taferelen, zoals in Stary Oskol, een stad in het westen van Rusland, waar een kind huilend afscheid nam van zijn papa. De beelden - die door de BBC werden geverifieerd - werden al duizenden keren bekeken op sociale media.