Kazach Fedorov pakt wereldtitel bij de beloften, Belgen bekronen aanvallende koers niet met medaille

De Belgische beloften moesten het in Australië stellen zonder grote namen als Arnaud De Lie, Thibau Nys en Cian Uijtdebroeks, maar reden vrijdag een bijzonder attente wegwedstrijd Down Under. Fabio Van den Bossche zat mee in de eerste vlucht van vijf die tot bij het begin van de finale voorop zou blijven. Dan was het aan Alec Segaert om zich vooraan te nestelen. De zilveren medaille van de tijdrit ging de laatste ronde in met een kopgroepje van amper vier renners met Fedorov, Vacek en Le Berre. De laatste passage over Mount Pleasant - op 9 kilometer van de streep - was er helaas te veel aan voor Segaert die zijn medevluchters moest laten rijden en net voor de top het peloton over zich heen kreeg.

Dat peloton geraakte in de slotkilometers niet meer georganiseerd en moest lijdzaam toezien hoe Fedorov en Vacek steeds verder wegreden en het onder elkaar mochten uitmaken voor de werelditel. Uiteindelijk was het Yevgeniy Fedorov, prof bij Astana en onlangs nog in de Vuelta, die het met de vingers in de neus haalde. Drie seconden later spurtte de Noor Soren Warenskjold naar het brons. Jenno Berckmoes was eerste Belg op de tiende plek.

Nog nooit sinds de eerste editie in 1996 slaagde een Belg erin de WK-wegrit bij de beloften te winnen. Fedorov volgt op de erelijst de Italiaan Filippo Baroncini op, die vorig jaar goud won in Leuven.

Uitslag

1. Yevgeniy Fedorov (Kaz)

2. Mathias Vacek (Tsj) op 0:01

3. Soren Waerenskjold (Noo) 0:03

4. Madis Mihkels (Est)

5. Olav Kooij (Ned)

6. Pavel Bittner (Tsj)

7. Matthew Dinham (Aus)

8. Paul Penhoët (Fra)

9. Matevz Govekar (Sln)

10. Jenno Berckmoes ...

Andere Belgen: 17. Lennert Van Eetvelt, 19. Alec Segaert 0:23, 24. Vito Braet 1:14, 28. Fabio Van den Bossche 1:43, 46. Dries De Pooter 5:13

© AP