Aan hun klanten kunnen ze de gestegen energiefactuur maar moeilijk doorrekenen, of toch heel beperkt, want dat gaat om leerlingen, patiënten of rusthuisbewoners. En dus zoeken scholen, ziekenhuizen en andere instellingen creatieve oplossingen, van extra dekentjes voorzien tot onderhoudswerken uitstellen. Maar ze kijken vooral naar de overheid voor extra steun.