Julie Vanloo heeft al meteen de topvorm te pakken op WK: “Belangrijke overwinning, maar nu knop omdraaien naar Puerto Rico”

Julie Vanloo is met de Belgian Cats aan een sterk WK bezig. De eerste twee wedstrijden tegen Amerika en Korea pake ze met veel vista en vooral veel bommen uit. “De winst tegen Korea is belangrijk, maar nu moeten we snel de knop omdraaien naar de partij van zaterdag tegen Puerto Rico,” zei de shooting guard van de Belgian Cats.

13 punten met drie driepunters versus Amerika en 14 punten met vier bommen tegen Korea! Julie Vanloo is het WK in het Australische Sydney op een schitterende wijze begonnen. Na de mooie 84-61 overwinning van de Belgian Cats tegen Korea straalde Julie Vanloo dan ook op de persconferentie. “We voelen ons prima. We wisten dat een overwinning gisteren versus Amerika moeilijk zou zijn. We willen zeker doorstoten naar de kwartfinales. Dat is onze ambitie. Daarom zorgt de winst tegen Korea toch voor de nodige rust. Nu focussen we op de wedstrijd van morgen tegen Puerto Rico. Die wedstrijd is erg belangrijk en mits winst openen we de deur naar de laatste acht volledig.”

Bondscoach Valéry Demory: “We hebben kunnen roteren”

Bondscoach Valéry Demory van de Belgian Cats was enerzijds tevreden over het resultaat en anderzijds ook over de voldoende rotaties die hij heeft kunnen doorvoeren. “Het wedstrijdplan was om deze match met een ruime bonus te winnen. Ik wou tevens onze “keyplayers” niet meer dan 25 minuten laten spelen. Dat plan is gelukt.” Alle twaalf speelsters van de Belgian Cats kwamen in actie en maar liefst tien scoorden. Vier speelsters kwamen zelfs in de dubbele cijfers.