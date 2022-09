Harry miste afscheid van Queen door ruzie met Charles

Prins Harry stond niet naast het bed van de Queen door een ruzie met Charles over zijn vrouw Meghan. Britse kranten schrijven dat hij door de ruzie zijn vlucht miste en pas veel later dan de andere royals én na het overlijden van de Queen arriveerde.

De ruzie ontstond volgens insiders nadat de nieuwe koning van Groot-Brittannië zijn jongste zoon belde om te zeggen dat het volgens rapporten niet gepast was dat Meghan mee zou komen naar het afscheid. In zijn woede probeerde Harry zijn vader tevergeefs te overtuigen, wat helemaal niet lukte. Meer zelfs, door de ruzie werd Harry opgehouden, waardoor hij niet op tijd op het vliegtuig kon geraken dat onder andere Andrew en prins William naar Schotland vloog. Zo arriveerde hij pas veel later dan de andere royals én na het overlijden van de Queen op het kasteel van Balmoral.

Harry was naar verluidt woedend hierover. Hij weigerde die avond te dineren met Charles, William en Camilla. In plaats daarvan at hij met de hertog van York en de graaf en gravin van Wessex. Hij vertrok de dag na de dood ook als eerste uit Balmoral, meldt The Sun. Hij vloog niet met een privéjet zoals je zou verwachten, maar nam een vlucht van British Airways.