“Onze familie was álles voor haar, zij was het bindmiddel”: Philip vindt zijn vrouw Isabelle (50) levenloos in bed

Niets wees erop dat Isabelle De Grim (50) dinsdagochtend niet meer wakker zou worden. Toch gebeurde het ergst denkbare: Philip Heinkens (60) vond zijn echtgenote levenloos in bed. Een acute hartklepfaling, zou blijken. “Ze was een echte levensgenieter”, zegt Philip.

“Isabelle was een echt feestbeest, maar wist ook wanneer er gewerkt moest worden”, zegt Philip, de echtgenoot van Isabelle. Ze runde haar eigen schoonheidssalon, Epilmed. Philip vond zijn vrouw dinsdagmiddag dood in bed. “Isabelle had pas om 11 uur haar eerste klant. Ze stond dus wat later op”, zegt hij. “’s Middags proberen we meestal samen te lunchen. Ik kwam rond 12 uur thuis, maar vond het akelig stil in huis. Ik probeerde haar te bereiken en hoorde haar telefoon boven rinkelen. Toen ik naar de slaapkamer ging, vond ik haar.”

Hartonderzoek steeds goed

Isabelle droeg een Fitbit, hierop was te zien dat de hartslag rond 9.45 uur gestopt was.” Omdat Isabelle nog zo jong was, werd een autopsie uitgevoerd op de precieze doodsoorzaak te weten te komen. “Door de autopsie weten we dat ze is gestorven aan een acute hartklepfaling”, zegt Philip. “Haar papa is op een soortgelijke manier gestorven. Hierdoor was ze ook al eens naar de dokter geweest voor hartonderzoeken, maar al de testen waren altijd in orde.”

Agenda’s vullen

Isabelle werkte jarenlang in de horeca, maar maakte sinds kort haar droom waar en begon een eigen schoonheidssalon: Epilmed. “Na al die jaren in de horeca was het haar droom om haar eigen baas te zijn”, zegt Philip. “Ze deed niets liever dan agenda’s vol plannen, zowel privé als op werkvlak. Nu ze haar eigen zaak gestart was, kon ze steeds haar eigen agenda vullen. Een droomjob voor haar.”

Isabelle had twee zonen Matteo (10) en Leandro (16) met Philip, en twee pluszonen Nicolas (33) en Benito (29). Familie kwam boven voor Isabelle boven alles. “Dat was het mooie aan Isabelle, ze behandelde iedereen gelijk”, zegt Philip. “Ze vond dat ook heel belangrijk dat iedereen goed overeenkwam. Ze was echt het bindmiddel tussen de plusfamilies.”

Zware klap

Elke week wilde Isabelle de hele familie samen. “We hadden onder meer nog een reis naar Disneyland gepland met de familie”, zegt Philip. Ook vrienden en kennissen kunnen nog niet vatten wat er gebeurd is. “Isabelle was zo’n levensgenieter, ze haalde haar kracht uit het vele sociaal contact met vrienden”, zegt Philip. “Het is voor iedereen een zware klap.”