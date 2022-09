Vlad Van Mechelen spurt naar brons bij junioren: “Nu durf ik het zeggen: enkel met een medaille kon ik blij zijn”

LEES OOK. Brons voor België! Vlad van Mechelen spurt naar eremetaal in wegrit juniores, Duitser Herzog is de nieuwe wereldkampioen

De 18-jarige uit Bertem behoorde tot een uitgebreid kransje favorieten, een status die hij had afgedwongen door een heel regelmatig seizoen af te werken. Maar voor Van Mechelen en zijn Belgische ploegmaats kon de wedstrijd nauwelijks slechter beginnen met onder andere een valpartij annex opgave voor Duarte Marivoet. “Inderdaad! Ik wist zelf niet wat er gebeurd was maar vroeg me al snel af waar mijn ‘gasten’ waren”, vertelde Van Mechelen. “Ik zag Max (Place, red) een keertje rijden maar voor het overige heb ik niemand gezien. Toch heeft dat totaal geen verschil gemaakt. Iedereen heeft vandaag voor zichzelf gekoerst, er was ook weinig dat ploegmaten konden doen. In de finale bleven enkel de kopmannen over, bijna iedereen zat alleen.”

In de slotrondes ging het loeiend hard. Van Mechelen leek een aantal keren in een verloren positie te verzeilen. “Maar ik ben altijd kalm gebleven”, klonk het. “We zaten allemaal op onze limiet. Telkens ik een gaatje moest laten, maakte ik direct de klik en prentte ik mij in dat ik zo hard als mogelijk naar de volgende bocht moest rijden. In de laatste ronde zag ik nog twee jongens voor mij rijden en wist ik: ‘Daar rijdt mijn medaille’. Dat heeft mij geholpen om nog rapper naar de volgende bocht te rijden. Ja, dit was een loodzware wedstrijd maar ik had dan ook ‘one in a million legs’, superbenen! Ik voelde al snel dat ik de echte klimmers tamelijk goed kon volgen, al waren de twee laatste beklimmingen ongelooflijk zwaar.”

Uiteindelijk won Van Mechelen de spurt van een groep van elf. Onze landgenoot lanceerde zijn spurt laat en kwam van achteruit. Een bewuste keuze, zo bleek. “De rugwind, de vermoeidheid en onze kleine junioresversnelling deden mij besluiten dat ik beter van achteruit kon komen. Dan kon ik zien wie de spurt zou inzetten. Ik wist sowieso dat er heel wat jongens zouden stilvallen. Dat wilde ik vermijden. Uiteraard ben ik blij met mijn bronzen medaille. Ik had op voorhand geen plaats gekleefd op wat ik wilde maar nu durf ik het zeggen: enkel met een medaille kon ik blij zijn.”

Development Team DSM

De bronzen medaillewinnaar trekt volgend seizoen naar het opleidingsteam van DSM. “Ik had de voorbije jaren een team rondom mij”, klonk het. “Mensen van de bond zoals Erwin Koninkx en bondsdokter Van Der Mieren. Voor mijn trainingen werk ik al drie jaar samen met Fred Vandervennet, de eerste trainer van Remco Evenepoel. Dat zijn allemaal mensen die weten waarmee ze bezig zijn maar van hen ga ik nu afscheid moeten nemen. That’s the way it goes! Waarom nu DSM? Zij hebben bewezen dat ze weten hoe ze met jonge renners moeten omgaan. Zij gaan mij trainen, zij gaan mij begeleiden. Ik wilde een ploeg die weet hoe je een renner moet maken. Ik vertrouw hen, ik hoop er een mooi verhaal te beginnen. Dat er bij DSM ook vaak renners afhaken maar dat schrikt mij niet af. Ik heb daar openlijk met hen over gebabbeld. Zij hebben uitgelegd wat de problemen waren, hoe specifiek die zijn. En vooral, dat waren problemen die zich voordoen in de kern van de World Tour. De ploeg leert ook elke dag bij. Ik wil in de toekomst de beste versie van mezelf worden en ik ben er zeker van dat DSM mij daarbij kan helpen.”

Vader Francis Van Mechelen was in België achtergebleven. Hij maakte jaren geleden als producer furore met projecten als Cisco Kid en de groep Dynamite. “Of ik nu een eigen naam gecreëerd heb”, vroeg de medaillewinnaar zich af. “Ik denk niet dat dit nodig was omdat ik mezelf nooit heb beschouwd als de zoon van. Zo’n superster is mijn vader nu ook niet geweest, hé. Hij is helaas niet hier omdat hij zich de voorbije dagen niet al te goed voelde en dan is een verre reis niet het beste wat je kan doen. Mijn moeder Erika is hier wel.”