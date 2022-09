Vier jaar cel voor deelnemer bestorming Capitool met Hiltersnor

© Jose Luis Magana - United States Attorney for the District of Columbia

De 32-jarige Timothy Hale-Cusanelli heeft vier jaar cel gekregen omdat hij in januari 2021 deelnam aan de bestorming van het Capitool. Hij werd veroordeeld op vijf vlakken, waaronder een aanklacht wegens de belemmering van een officiële procedure.

Volgens de aanklagers vertoonde hij openlijk zijn steun voor blanke suprematistische en antisemitistische ideologieën. Hij verscheen zelfs op het werk met een Hitlersnor en hoopte op een tweede Amerikaanse burgeroorlog. Tijdens een intern onderzoek hadden 34 van zijn collega’s ook aangegeven dat hij er “extremistische of radicale opvattingen met betrekking tot het Joodse volk, minderheden en vrouwen” op nahield. Een van zijn collega’s herinnerde zich dat Hale-Cusanelli zou gezegd hebben dat “Hilter zijn job had moeten voltooien.”

Tijdens het proces nam de man het woord en zei hij dat hij eigenlijk niet wist dat er een gebouw was dat ‘het Capitool’ heet. “Ik voel me een idioot”, zei hij.

Maar dat geloofden de advocaten van Amerikaanse overheid niet. “Wat Hale-Cusanelli deed op 6 januari was geen activisme, het was de aanzet tot zijn burgeroorlog.” De man had in zijn verdediging ook een brief geschreven waarin hij zijn dat hij geen gewelddadig persoon is en dat hij “geen racistisch bot in zijn lichaam heeft.”

De rechter oordeelde dat de getuigenis van de man een “riskante leugen” en een “duidelijke poging” om verantwoording te ontlopen. Hale-Cusanelli zou ook een “racistische en antisemitische motivatie” gehad hebben, wat hem onderscheidde van de andere relschoppers. (sgg)