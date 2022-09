NBA-team Boston Celtics schorst topcoach coach Ime Udoka volledig seizoen na relatie met vrouwelijk staflid

De 45-jarige Udoka leidde afgelopen seizoen de Celtics voor het eerst sinds 2010 naar de finale van de NBA-play-offs. Daarin waren de Golden State Warriors met 4-2 te sterk. Het was zijn eerste seizoen als hoofdcoach. Amerikaanse media melden dat assistent Joe Mazzulla wordt aangesteld als interim-coach.

Udoka verontschuldigde zich in een kort statement: “Ik wil mijn excuses aanbieden aan onze spelers, de fans, de hele Celtics-organisatie en mijn familie omdat ik hen in de steek heb gelaten. Het spijt me dat ik het team in deze moeilijke situatie heb gebracht en ik aanvaard de beslissing van het team. Uit respect voor alle betrokkenen zal ik verder geen commentaar geven.”