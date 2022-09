Swingende Belgian Cats kennen geen problemen met Korea in tweede WK-match

De eerste zege is binnen voor de Belgian Cats op het WK! — © BELGA

Geen problemen voor de Belgian Cats tegen Korea. Met swingend basketbal realiseerden ze op de tweede groepswedstrijd op het WK in het Australische Sydney een afgetekende overwinning. De selectie van bondscoach Valéry Demory is meteen “back on track” voor een stek in de kwartfinale op de WK. “Morgen bevestigen tegen Puerto Rico is nu de boodschap,” zei Antonia Delaere.

Patrick Ceulemans in Sydney

De Belgian Cats keken tegen Korea eventjes tegen een achterstand (5-8) aan maar namen in de studieronde toch snel de wedstrijd over. Een secure Julie Vanloo dropte bommen, zorgde voor de versnelling en stuwde de Cats na 9-8 naar een 15-8 bonus. De Belgian Cats verzorgden hun defense en pakten uit met verschillende fast-breaks. Hind-Ben Abdelkader was vinnig, Julie Allemand dirigeerde en Emma Meesseman scoorde, plukte rebounds en gaf assists. De score evolueerde dan ook van 19-10 naar een 26-12 Belgische voorsprong na het eerste kwart. Korea scoorde met collectieve driepunters, maar de Belgische meiden bleven snelheid maken, domineerden de rebound en liepen verder weg naar een 38-20 tussenstand. Julie Vanloo bleef scoren en met de steun van Julie Allemand en Hind Ben Abdelkader hadden de Cats bij 45-24 een “twintiger” op zak. Bondscoach Valéry Demory roteerde met vele speelsters en zag zijn Belgian Cats de eerste helft afsluiten met een 50-30 bonus.

In het derde kwart toonde Hind Ben Abdelkader haar klasse en pakte uit met drie driepunters. Korea was echter taai en wilde niet wijken: 53-33 en 58-41. De Cats hapten eventjes naar adem, verloren het derde kwart nipt (19-20) maar begonnen het laatste schuifje toch met een 69-50 voorsprong. De Cats begonnen moeizaam aan het slotschuifje (69-54) maar vonden uiteindelijk toch weer het juiste ritme. Billie en Becky Massey scoorden en bij 75-54 was de twintiger opnieuw een feit.

Bondscoach Valéry Demory bracht alle speelster on court en Korea kon in de slotminuut wat milderen. De knappe Belgische zege kwam uiteraard niet meer in gevaar. Julie Allemand (13 punten, 4 rebounds, 8 assists), Emma Meesseman (9 punten, 10 rebounds, 7 assists), topschutster Hind Ben Abdelkader (17 punten), Antonia Delaere (10 punten) en Julie Vanloo (14 punten, waaronder 4 op 7 driepunters) waren bij een collectief (10 speelsters kwamen tot scoren) België de sterkhouders.

België-Korea 84-61

Kwarts: 26-12, 24-18, 19-20, 15-11

België: DELAERE 10, MEESSEMAN 9, LINSKENS 4, VANLOO 14, ALLEMAND 13, Ramette 2, Resimont 0, Ben Abdelkader 17, Becky Massey 6, Lisowa 4, Billie Massey 5, Joris 0