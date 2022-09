‘Helft Belgen met te hoge cholesterol past levensstijl niet aan’

Een op twee Belgen met een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, past zijn of haar levensstijl niet aan. Dat moet vrijdag blijken uit een online bevraging van studiebureau iVox in opdracht van geneesmiddelenproducent Novartis, uitgevoerd bij 1.000 Belgen. Een te hoge cholesterol is nochtans een belangrijke risicofactor op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten zijn samen met kanker de meest voorkomende doodsoorzaak in ons land. Toch onderschat de helft van de Belgen hoeveel mensen er jaarlijks aan hart- en vaatziekten sterven. Die onderschatting leidt ertoe dat mensen niet altijd de nodige actie ondernemen.

Een te hoog cholesterolgehalte wordt voorts vaak vergeten als risicofactor voor hart- en vaatziekten. Wanneer de respondenten gevraagd werd naar alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zette slechts 35 procent ‘te hoge cholesterol’ in zijn top drie. Bij de respondenten ouder dan 55 jaar, verhoogde dit percentage naar 42 procent. Overgewicht, roken en een hoge bloeddruk worden door de ondervraagden wel erkend als risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Professor Mathias Vrolix, cardioloog bij Ziekenhuis Oost-Limburg, is niet verrast door de cijfers. “Dit is wat wij dagelijks in onze praktijk zien. Veel mensen kennen hun cholesterolgehalte niet, terwijl ze wel weten of ze een hoge of een lage bloeddruk hebben. Eigenlijk zou iedereen zijn cholesterol minstens eenmaal in het leven moeten laten testen.”

Wanneer mensen dan wel op de hoogte zijn van hun hoog cholesterolgehalte, past slechts de helft zijn levensstijl aan om het gehalte naar beneden te krijgen. Zesenveertig procent zegt weinig bezorgd te zijn over hun hoge cholesterol. Het merendeel van de ondervraagden (85 procent) geeft aan niets te merken van hun te hoog gehalte.

“Belgen genieten graag, het is moeilijk om soberder te gaan leven”, verklaart professor Vrolix. “Toch is het belangrijk om de ‘slechte’ cholesterol, de LDL-cholesterol, te mijden. Ook zorgverleners kunnen meer doen om hun patiënten te begeleiden naar een leven met minder cholesterol.”

Een suikertaks zou volgens de professor kunnen helpen. “We zien dat het aantal mensen dat rookt doorheen de jaren verminderd is, mede door sociale druk en een hogere kostprijs. Een suikertaks zou een stap in dezelfde goede richting zijn.”