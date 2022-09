Loonkostenhandicap Belgische bedrijven stijgt fors

De groeiende loonkostenkloof met de buurlanden is een gevolg van de hoge inflatie. Onze buurlanden kampen daar ook mee, maar anders dan in België kennen ze geen automatische indexering van de lonen. Veel Belgische bedienden krijgen hun jaarlijkse indexaan­passing in januari, wanneer hun loon met meer dan 10 procent zal stijgen. In de buurlanden moet over ­zulke loonsverhogingen onder­handeld worden. Dat is een belangrijke reden voor onze groeiende loonkostenhandicap.

De CRB communiceerde de cijfers eerder deze week aan de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Het gaat niet om een officieel rapport, maar om een update waar de sociale partners wegens de hoge inflatie om gevraagd hadden. ­Volgende week dinsdag worden de vakbonden en de werkgevers bij premier Alexander De Croo (Open VLD) verwacht voor overleg over de moeilijke economische situatie als gevolg van de energiecrisis.

De CRB benadrukte in zijn communicatie aan de sociale partners dat de cijfers met voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. Met de sterk schommelende energieprijzen is het moeilijk de inflatie voor de komende maanden en ­jaren in te schatten. Hetzelfde geldt voor de inschatting van de loonsverhogingen die in de buurlanden zullen worden toegekend.