Nieuwe aanslag: explosie blaast voordeur weg in Merksem

Onbekenden hebben vannacht een explosief tot ontploffing gebracht aan een appartementsgebouw in de Lambrechtshoekenlaan in Merksem. Als gevolg van de explosie werd de voordeur van het gebouw zwaar beschadigd.

De brandweer en politie kregen even voor 4 uur melding van een luide ontploffing aan de Lambrechtshoekenlaan.

Gezien de aanzienlijke schade, wijst alles op een nieuwe aanslag in het criminele milieu. Er is voorlopig geen sprake van gewonden. De politie heeft de locatie afgezet voor sporenonderzoek. Ook de ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse.

© BFM

© BFM