Kim Huybrechts adviseert Belgische fans voor Belgian Darts Open en stelt: “Darts is hier momenteel groter dan in Nederland”

Van vrijdag tot zondag strijdt de wereldtop van het darts in de Oktoberhallen in Wieze om de Belgian Darts Open, de twaalfde manche van de European Tour. Kim Huybrechts heeft de dartssport zien exploderen in ons land.

De tickets voor de Belgian Darts Open waren grof wild bij de Belgen. In april, bij de eerste lancering, waren ze na 48 uur zo goed als uitverkocht. Dit weekend worden er in Wieze 18.000 dolle dartsfans verwacht. Huybrechts ziet het graag gebeuren.

“Die hype is gigantisch”, aldus ‘The Hurricane’. “Ik heb zelfs het idee dat darts in België momenteel groter is dan in Nederland. Overal waar ik kom, wordt ik herkend en we komen ook vaker op televisie. Zo’n toptoernooi in eigen land is cruciaal voor de toekomst. Het is top dat ze ook meer dan één manche van de European Tour willen organiseren. Je ziet het lokaal ook exploderen. Vroeger had je al een goed toernooi als er 50 darters zich hadden ingeschreven. Nu kom je vaak aan 120-130 spelers en dat zijn dan nog de kleinere toernooien. Ik blijf die lokale toernooien ook graag doen, je mag niet vergeten waar je vandaan komt hé.”

Het helpt bovendien dat onze Belgische toppers goed bereikbaar zijn. “Het is belangrijk dat de mensen op tv kunnen zien dat wij het als land goed doen”, klinkt het. “Dimitri (Van den Bergh, red.) is uitstekend bezig en ik ben ook op de terugweg. Dat benaderbaar zijn, is iets dat helpt. Als je superster in Dubai woont, is het nog wat anders. Wij vinden het leuk om op de foto te gaan, dat heb ik ook nog nooit geweigerd en zal ik nooit doen. Wat ik verwacht dit weekend? De voorbereiding was niet optimaal, met een zieke vrouw en twee kindjes. Maar ik wil vooral genieten van deze ‘thuismatch’. Ik hoop dat de Belgische fans zich gedragen (in tegenstelling tot de Nederlandse de voorbije week, red.). Als er een Belg speelt en de tegenstander staat op een dubbel, ga die dan niet uitjouwen. Steun ons, maar heb respect voor de buitenlanders.”

Keerzijde

Huybrechts, de nummer 33 van de wereld, werkt intussen hard aan de opening van zijn eigen dartswinkel in Nijlen. “Dat idee is recent bij ons opgekomen”, aldus Huybrechts. “Ik kreeg namelijk veel aanvragen voor workshops en ontving op den duur mensen thuis… Ik wilde iets bouwen in onze tuin, maar dat plan ging niet door dus waarom geen winkel dan? Er is nog veel werk in, maar we mikken op de tweede week van oktober om ‘Dartsshop Hurricane’ te openen. Over die naam hebben we niet lang nagedacht, het was commercieel logisch om een link met mij te leggen. Het zou stom zijn om ‘Dartsschop Het Pijltje’ te openen, toch? Ik zie dit ook als iets voor de lange termijn.”

Het plan werd echter ook ingegeven door de nieuwe realiteit waarin ‘The Hurricane’ terecht is gekomen als darter. “Vroeger hield een winkel veel meer risico’s in. Ik zie nu ook wel wat cijfers passeren van andere shops en dus wil je een graantje meepikken. Ik stond ooit constant in de top zestien van de wereld en toen waren de inkomsten heel goed. Ik heb nu ook de keerzijde gezien, toen ik afzakte naar rond de 40ste plaats. Dan is het een pak minder en moet je elke maand kijken wat je doet. Je moet iets hebben om op terug te kunnen vallen als het minder gaat. Als je in de top zestien staat, heb je minder zorgen en denk je dat dit voor het leven is.”