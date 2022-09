Een zeemeermin in de studio en ‘Brazilian butt lift’: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

Lotte Vanwezemael maakte haar intrede in ‘De slimste mens ter wereld’, en vertederde de studio meteen met een verhaal over een klein meisje, dat met haar op de foto wilde om een wel erg speciale reden. Ook als speelster maakte ze meteen een sterke beurt. Jurylid Jennifer Heylen wist dan weer de lachers op haar hand te krijgen met haar mimische kunsten.

De winnaar van gisteravond:

Seksuologe Lotte Vanwezemael.

De verliezer:

De mol-winnaar en presentator Gilles Van Bouwel.

De nieuwkomer op maandag:

De Nederlandse acteur en tv-maker Prem Radhakishun.

De beste quotes:

Jurylid Wim Helsen vraagt aan Lotte wat “het gemiddeld aantal” stoten is tijdens een vrijpartij.

Jennifer Heylen: “Meer dan drie, Wim.”

***

Na een vraag over de oorzaak van een brand vertelt Bart Cannaerts dat hij ooit onterecht verdacht werd van brandstichting op school. Gilles vraagt of hij lucifers bijhad, waarop Bart: “Neen, die had ik weggegooid.”

***

Eén van de antwoorden in de puzzelronde voor Lotte is ‘Brazilian Butt Lift’. Goed voor een demonstratie van Jennifer, die toont hoe ze in een filmpje zag dat mensen na deze plastische ingreep in een rolstoel worden voortgeduwd. Zo dus: omgekeerd, met de knieën op de stoel en het achterwerk in de lucht. Jennifer: “Ik zal het filmpje tonen.” Wim: “Ik heb het filmpje niet meer nodig.”

Het Mooiste moment:

Terwijl Bart de antwoorden schuldig moet blijven op de vraag over Ursula, de zeeheks uit De kleine zeemeermin, kent Gilles alle antwoorden. “Het is mijn lievelingsfilm van Disney. Ik ken hem nog steeds helemaal vanbuiten”, weet Gilles het publiek te ontroeren.” Ook Lotte is fan van de film. “Onlangs kwam een klein meisje naar me toe aan de zee, ze wilde op de foto met mij omdat ze dacht dat ik Ariel was. Heel lief.”

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (7 afleveringen)

2 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

3 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

4 Jelle Cleymans (4 afleveringen)

5 Gilles Van Bouwel (3 afleveringen)