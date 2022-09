Belgische WK-tegenstander Kroatië neemt optie op Final Four Nations League

Kroatië heeft donderdagavond op eigen bodem een optie genomen op groepswinst in groep 1 van de A-League in de Nations League en het bijbehorend ticket voor de Final Four. In het Maksimir Stadion in Zagreb legde het Denemarken over de knie met 2-1.

Borna Sosa (49.) effende meteen na rust het pad in de Kroatische hoofdstad namens de gastheer. In enkele dolle minuten in het slotkwartier maakte Christian Eriksen (77.) eerst gelijk, alvorens Lovro Majer (79.) zich niet veel later tot matchwinnaar kroonde. Andreas Skov Olsen werd in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd afgelost in het verliezende kamp, terwijl Club Brugge-ploegmaat Casper Nielsen aan de bank gekluisterd bleef.

Dankzij de overwinning speelt Kroatië haasje over met Denemarken en wipt het met 10 op 15 naar de leiding. De Scandinaviërs volgen nu op de tweede plaats met een punt minder.

Tegelijkertijd waren in dezelfde poule ook Frankrijk en Oostenrijk aan zet in het Stade de France in Parijs. Les Blues konden na vijf speeldagen eindelijk hun eerste driepunter boeken: 2-0. Spitsbroeders Kylian Mbappé (56.) en Olivier Giroud (65.) plaatsten hun naam op het scorebord.

Met nog een speelronde voor de boeg geeft Frankrijk zijn rode lantaarn door aan Oostenrijk. De Fransen bekleden de derde plaats met 5 punten, terwijl de Oostenrijkers de rij sluiten met 4 eenheden. Zondag volgt de ontknoping in groep 1. Kroatië trekt dan naar Oostenrijk en Denemarken ontvangt Frankrijk. De uiteindelijke nummer een kwalificeert zich voor de Final Four, samen met de drie andere groepswinnaars. De nummers vier degraderen naar de B-League.

Andere uitslagen:

Kazachstan - Wit-Rusland 2-1

Letland - Moldavië 1-2

Slovakije - Azerbeidzjan 1-2

Litouwen - Faeröer 1-1

Liechtenstein - Andorra 0-2

Turkije - Luxemburg 3-3