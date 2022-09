Noord-Zuid deels lange tijd afgesloten na zwaar ongeval in Overpelt

Pelt

De Noord-Zuidverbinding (N74) in Overpelt is donderdagavond in de richting van Nederland een tijdlang afgesloten geweest tussen de afrit Eksel en de afrit Overpelt-Centrum na een zwaar ongeval. Ter hoogte van de brug over de Astridlaan was een bestelwagen achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de bestelwagen zat in het wrak gekneld en werd door de brandweer uit het wrak gehaald. Over zijn toestand werd donderdagavond nog niets bekend gemaakt. gvb