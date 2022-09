Limburg United spreekt ambities uit: “Elite Gold in BNXT League moet haalbaar zijn”

Op de Corda Campus is de ploeg van Limburg United voor komend seizoen voorgesteld. De bekerwinnaar is ambitieus voor het nieuwe seizoen. “In de BNXT League moet de Elite Gold haalbaar zijn.”

Het was voorzitter Maarten Bostyn die de ambitie van de club niet onder stoelen of banken stak. “Met het potentieel waarover we dit seizoen beschikken, moet de Elite Gold haalbaar zijn. Naast onze sportieve ambities, vind ik het enorm belangrijk dat we de Alverberg weer doen vollopen. De BNXT league behoudt nog twee seizoenen de formule van vorig jaar, al proberen we hier en daar wat bij te sturen.”

Coach Raymond Westphalen sloot zich aan bij de voorzitter. “Als bekerwinnaar staat zondag (15 uur) al een belangrijke match op het programma in de 1/16de finale van de Beker van België op bezoek bij Ieper. In de competitie moeten we op de Elite Gold mikken.”

Limburg United on Wheels

Jochem Coolen deed de ambitie van Limburg United on Wheels uit de doeken. “Nieuw dit seizoen is dat ook wij met een BeNe-league van start gaan. Voor het eerst in onze geschiedenis zullen we ook Europees spelen.”