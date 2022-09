School die eerst verkeerd om stond, is nu te dicht op straat gebouwd: “Wéér afbreken zou horrorscenario zijn”

In het Nederlandse dorp Oost-Souburg (Zeeland) voltrekt zich een ongelooflijke klucht rond een school in aanbouw. Eerder dit jaar moest de constructie worden afgebroken omdat het 180 graden gedraaid gebouwd werd, nu blijkt dat het gebouw te dicht aan de straat staat.

De bouw van basisschool Tweemaster-Kameleon verloopt niet zonder slag of stoot. In mei ontdekte een conciërge dat de school 180 graden gedraaid werd gebouwd. Op dat moment was de constructie nog niet helemaal af, maar het dak lag er bijvoorbeeld al op, meldt NU.nl. Er werd besloten het gebouw af te breken en opnieuw op te bouwen.

Zo geschiedde. Maar nu duikt een nieuw probleem op: de school staat zo’n drie meter te dicht op de straat. Vooralsnog gaat de bouw van Tweemaster-Kameleon door, zegt schepen Coen Bertijn aan Omroep Zeeland. “We zijn nu aan het uitzoeken hoe dit gebeurd is. En natuurlijk ook: wat is het gevolg?”

De gemeente probeert een oplossing te zoeken. “Er moet sowieso iets rondom de school aangepast worden. Maar of de school verplaatst moet worden, daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen.” In het ergste geval moet de school nogmaals afgebroken worden. “Dat zou een horrorscenario zijn”, aldus Bertijn.