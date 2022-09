“We stellen ons ernstige vragen bij deze vondst”: Belgische speurders zijn niet zeker dat menselijke resten van vermiste Natacha zijn

De menselijke resten werden in de Peruviaanse provincie Caylloma ontdekt, zo’n 45 kilometer van Cabanaconde, het Peruviaanse dorpje in de regio Arequipa waar Natacha op 24 januari van dit jaar verdween. In vogelvlucht een kleine twintig kilometer. De plek is zeer afgelegen en Peruviaanse speurders hadden meer dan tien uur nodig om de plaats van de macabere vondst te bereiken. Ter plekke deden ze de nodige vaststellingen en ze moesten er uiteindelijk overnachten, omdat de terugrit te ver was.

Macabere mise-en-scène

De ouders van Natacha, die de zomer doorbrachten in België, maar sinds begin september terug in Peru zijn, reageerden sceptisch op de vondst. Ze deelden zelfs openlijk een bericht op sociale media: “Het zogenaamde lichaam dat door vissers in de Colca rivier is gevonden is een macabere mise-en-scène van een oude schedel tussen twee rotsen met houten benen. De politie is ter plaatse. De kans is klein dat het om Natacha gaat.”

Ook de Belgische speurders die de verdwijningszaak op de voet volgen stellen zich vragen. Eerder kwamen al bizarre zogenaamde ‘gouden tips’ - soms zelfs in ruil voor geld- binnen, maar geen enkele tip bleek een daadwerkelijk concreet spoor naar de vermiste juriste.

“Als dit in scène werd gezet om welke reden dan ook, vind ik het ronduit wansmakelijk”, klinkt het bij Alain Remue. “Wij wachten de resultaten van het forensisch onderzoek af om duidelijkheid te krijgen of dit al dan niet een waardevol spoor is. Het is belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt, in de eerste plaats voor de ouders”, aldus nog Remue. Kort na de verdwijning van Natacha reisden speurders van ons land nog af naar Peru om mee te zoeken.

Drie hypotheses

Na acht maanden zonder enig spoor van Natacha houden speurders nog rekening met de volgende drie hypotheses: het meisje kwam ten val in de woeste natuur of iemand met minder goede bedoelingen kruiste haar pad tijdens haar trektocht door de Colcakloof. Er wordt ook nog een derde piste opengehouden: Natacha is nooit vertrokken van haar hostel La Estancia en werd daar slachtoffer van een crimineel feit. De hypotheses van zelfdoding en dat ze met de noorderzon vertrokken zou zijn zonder haar familie iets te laten weten worden uitgesloten.