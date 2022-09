Veteraan Stan Wawrinka pakt scalp van Daniil Medvedev in tweede ronde Metz

De 37-jarige Zwitser trok het laken na een beklijvende driesetter naar zich toe met 6-4, 6-7 (7/9) en 6-3 na 2 uur en 20 minuten tennissen.

Medvedev, die vrij was in de eerste ronde, speelde zijn eerste wedstrijd sinds zijn uitschakeling in de achtste finales van het US Open tegen Nick Kyrgios, waardoor hij zijn eerste plaats op de wereldranglijst verloor.

Wawrinka neemt het in de derde ronde/kwartfinales op tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 100).