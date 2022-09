De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft donderdag tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de westerse beschuldigingen rond de oorlog in Oekraïne verworpen. Hij had het ook over de “straffeloosheid” van Kiev. Onmiddellijk na zijn speech verliet hij de zaal.